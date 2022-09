MotoGP, Aleix Espargarò: “Con la gomma media abbiamo lo stesso ritmo di Quartararo” (Di venerdì 2 settembre 2022) Aleix Espargarò esprime la propria opinione alla stampa al termine delle prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 15mo appuntamento del Motomondiale 2022. L’iberico, attualmente secondo nella classifica generale alle spalle del francese Fabio Quartararo (Yamaha), ha completato settimo nella FP2 alle spalle del connazionale e compagno di box Maverick Vinales. Il catalano ha riportato alla stampa ai microfoni di ‘Motorsport.com’ dopo la prima giornata nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli: “Sono soddisfatto, ma ho ancora dei dubbi. In passato a Misano non sono mia riuscito ad andare forte. Con la gomma morbida non sono stato competitivo, le Ducati sono migliorate tanto”. Lo spagnolo ha continuato dicendo: “Sono convinto che le due Aprilia hanno lo stesso ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022)esprime la propria opinione alla stampa al termine delle prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 15mo appuntamento del Motomondiale 2022. L’iberico, attualmente secondo nella classifica generale alle spalle del francese Fabio(Yamaha), ha completato settimo nella FP2 alle spalle del connazionale e compagno di box Maverick Vinales. Il catalano ha riportato alla stampa ai microfoni di ‘Motorsport.com’ dopo la prima giornata nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli: “Sono soddisfatto, ma ho ancora dei dubbi. In passato a Misano non sono mia riuscito ad andare forte. Con lamorbida non sono stato competitivo, le Ducati sono migliorate tanto”. Lo spagnolo ha continuato dicendo: “Sono convinto che le due Aprilia hanno lo...

sportface2016 : #MotoGP, Aleix #Espargaro: 'Sono soddisfatto, mi sono sentito bene' - gponedotcom : Bastianini guida un gruppo di Desmosedici, con Bagnaia 2° davanti a Miller e Zarco. Bella prova di Quartararo che c… - SanMarino_RTV : GP SAN MARINO Il riminese è il migliore delle libere del pomeriggio davanti a Bagnaia, Miller e Zarco. 5° Quartarar… - LucianoQuaranta : RT @gponedotcom: Enea festeggia l'ingaggio in Ducati Factory mettendo tutti in riga al termine della prima giornata di libere, Pecco alle s… - gponedotcom : Enea festeggia l'ingaggio in Ducati Factory mettendo tutti in riga al termine della prima giornata di libere, Pecco… -