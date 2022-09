L’ultima di Berlusconi: “Putin? Ha fatto la guerra in Ucraina per le pressioni del partito comunista”. E scambia Zelensky con Eltsin (Di venerdì 2 settembre 2022) Vladimir Putin? Ha deciso di invadere l’Ucraina perché “indotto” da pressioni interne e dal partito comunista. Questa interpretazione della guerra scatenata dalla Russia contro Kiev è di Silvio Berlusconi, intervenuto da remoto alla presentazione dei candidati di Forza Italia in Veneto. Altro che padrone assoluto della Russia, insomma, il capo del Cremlino sarebbe un politico condizionato che ha fatto una “scelta sbagliata”. Una ricostruzione sui generis, a dir poco, rispetto ai resoconti sul potere assoluto di cui Putin dimostra ogni giorno di godere. Eppure la fede di Berlusconi è incrollabile. “Parlando della Russia, volevamo dire il nostro dispiacere per quello che è avvenuto in Ucraina. È stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Vladimir? Ha deciso di invadere l’perché “indotto” dainterne e dal. Questa interpretazione dellascatenata dalla Russia contro Kiev è di Silvio, intervenuto da remoto alla presentazione dei candidati di Forza Italia in Veneto. Altro che padrone assoluto della Russia, insomma, il capo del Cremlino sarebbe un politico condizionato che hauna “scelta sbagliata”. Una ricostruzione sui generis, a dir poco, rispetto ai resoconti sul potere assoluto di cuidimostra ogni giorno di godere. Eppure la fede diè incrollabile. “Parlando della Russia, volevamo dire il nostro dispiacere per quello che è avvenuto in. È stata ...

