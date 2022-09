L’idea di Zuckerberg: nuove funzioni a pagamento per Facebook, Instagram e WhatsApp (Di venerdì 2 settembre 2022) Meta ha messo in piedi un gruppo di lavoro per studiare nuove opzioni di monetizzazione, seguendo la scia dei vari TikTok, Twitter, Telegram e Snapchat. Non prima di 5 anni, però Leggi su repubblica (Di venerdì 2 settembre 2022) Meta ha messo in piedi un gruppo di lavoro per studiareopzioni di monetizzazione, seguendo la scia dei vari TikTok, Twitter, Telegram e Snapchat. Non prima di 5 anni, però

infoiteconomia : Mark Zuckerberg , l'idea strategica fa tremare gli utenti - real_Qlennon : RT @LaStampa: L’idea di Zuckerberg: nuove funzioni a pagamento per Facebook, Instagram e WhatsApp. - LaStampa : L’idea di Zuckerberg: nuove funzioni a pagamento per Facebook, Instagram e WhatsApp. - ITItalianTech : L’idea di Zuckerberg: nuove funzioni a pagamento per Facebook, Instagram e WhatsApp - infoiteconomia : L’idea di Zuckerberg: nuove funzioni a pagamento per Facebook, Instagram e WhatsApp -