Libano | le missioni italiane viste dal generale Figliuolo

Il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, Comandante Operativo di Vertice Interforze (COVI), ha concluso recentemente una visita ufficiale di due giorni in Libano, dove ha incontrato i vertici delle missioni italiane e il Comandante della United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).Inoltre, nella capitale libanese e presso le basi italiane di Shama e Naqoura, ha salutato i militari impiegati nell'ambito della Missione Bilaterale Italiana in Libano (MIBIL) e nell'operazione Leonte, inquadrata nella UNIFIL. Ieri, all'arrivo della delegazione del COVI presso l'aeroporto internazionale della capitale, l'Alto Ufficiale è stato ricevuto dalla Vice capo missione/Dottoressa Roberta Lecce Incaricata d'Affari dell'Ambasciata d'Italia a Beirut

