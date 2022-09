Letta toglie a Conte la patente di progressista, ma solo per restituirgliela dopo il voto (Di venerdì 2 settembre 2022) Tutto può rimproverare a Giuseppe Conte il Partito democratico, ma proprio tutto, tranne quello di cui lo accusa ora Enrico Letta, quando gli dice: «Progressisti non ci si inventa». Non perché, intendiamoci, la nuova identità progressista dell’Avvocato del popolo non sia un’invenzione, e delle più strampalate; ma perché non è stato lui, obiettivamente, a inventarsela, non è suo il brevetto e non è sua la pensata. Come tutti sanno, il copyright della definizione di «punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste» è infatti dello stesso Partito democratico. Per la precisione di Nicola Zingaretti, il predecessore di Letta, dal quale Letta non si è mai voluto minimamente discostare, nonostante non mancasse chi (per esempio da queste pagine) lo esortava in tal senso. Nemmeno la rottura della ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 settembre 2022) Tutto può rimproverare a Giuseppeil Partito democratico, ma proprio tutto, tranne quello di cui lo accusa ora Enrico, quando gli dice: «Progressisti non ci si inventa». Non perché, intendiamoci, la nuova identitàdell’Avvocato del popolo non sia un’invenzione, e delle più strampalate; ma perché non è stato lui, obiettivamente, a inventarsela, non è suo il brevetto e non è sua la pensata. Come tutti sanno, il copyright della definizione di «punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste» è infatti dello stesso Partito democratico. Per la precisione di Nicola Zingaretti, il predecessore di, dal qualenon si è mai voluto minimamente discostare, nonostante non mancasse chi (per esempio da queste pagine) lo esortava in tal senso. Nemmeno la rottura della ...

