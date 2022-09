Ladispoli, al via la pulizia straordinaria delle strade: il calendario degli interventi (Di venerdì 2 settembre 2022) Ladispoli – L’Amministrazione di Ladispoli informa i cittadini che lunedì 5 settembre entrerà nel vivo il piano di pulizia straordinaria delle strade di tutto il territorio comunale. Il calendario degli interventi prevede il 5 settembre via Lazio, il 6 via La Spezia, nei giorni 7 e 8 settembre via De Begnac, via Caltagirone, via Castellammare di Stabia e via Torino. Gli interventi interesseranno poi il 9 settembre via del Ghirlandario, il 10 via Rapallo e via Fratelli Bandiera, l’11 settembre viale Floridae via Virginia ed il giorno seguente via Varsavia e via Praga. “Ribadiamo – spiega l’assessore all’igiene urbana Marco Pierini – che il programma varato dall’amministrazione comunale prevede, oltre allo spazzamento ed ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 2 settembre 2022)– L’Amministrazione diinforma i cittadini che lunedì 5 settembre entrerà nel vivo il piano didi tutto il territorio comunale. Ilprevede il 5 settembre via Lazio, il 6 via La Spezia, nei giorni 7 e 8 settembre via De Begnac, via Caltagirone, via Castellammare di Stabia e via Torino. Gliinteresseranno poi il 9 settembre via del Ghirlandario, il 10 via Rapallo e via Fratelli Bandiera, l’11 settembre viale Floridae via Virginia ed il giorno seguente via Varsavia e via Praga. “Ribadiamo – spiega l’assessore all’igiene urbana Marco Pierini – che il programma varato dall’amministrazione comunale prevede, oltre allo spazzamento ed ...

Terzobinarioit : Al via la pulizia straordinaria di strade e sfalcio dei marciapiedi a Ladispoli: ecco dove - Terzobinarioit : Allagata via Parigi a Ladispoli: 'Tombini otturati' - 100cellae : Ladispoli. Al via il programma di pulizia straordinaria delle strade e sfalcio delle erbe sui marciapiedi - OlimpoRoma : All'Olimpo Club non ci si annoia mai .. Villaggio estivo naturista dalle 10:00 alle 20:00?? Sex night dalle 21:30 i… - lacittanews : Segnalazione di un cittadino che ha segnalato il problema a palazzo Falcone “Segnalo ancora una volta l’allagamento… -