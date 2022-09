La sinistra folgorata sulla via del voto | Sala si sveglia e sgombera un campo rom abusivo dal ’97

(Di venerdì 2 settembre 2022) Meglio che tardi che mai: dopo 11 anni di tolleranza la Milano disi. E nell’accampamento romdi Vaiano Valle la polizia allontana ben 37 famiglie irregolari (per un totale di 138 persone: 73 adulti e 65 minori). E con tanto di tecnici di Unareti e un agente feriti nel tentativo di rimuovere un contatore non autorizzato… Le elezioni fanno miracoli. Di più: il combinato disposto tra i sondaggi che danno lain picchiata, e il confronto con il centrodestra che incalza e che, con la Moratti sindaco, nei primi sei mesi del 2010 gestì un’emergenza nomadi ben più grave di quella attuale, portando a termine ben 100 sgomberi, succede che lasi ridesta da un lungo letargo e scopre che la situazione incistata va rimossa con puntualità svizzera e precisione ...

