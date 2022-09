“La città in tasca”: l’evento per bambini e ragazzi a Roma (Di venerdì 2 settembre 2022) Da 2 all’11 settembre teatro, spettacolo, gioco con tante novità al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina a Roma Roma – La manifestazione dedicata ai bambini e alle bambine di Roma torna da venerdì 2 a domenica 11 settembre al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina, 10 con tanta arte, letteratura, gioco e spettacolo per far divertire, meravigliare e crescere ancora, come da oltre venticinque anni, i tanti piccoli visitatori La manifestazione dedicata ai bambini e alle bambine di Roma torna da venerdì 2 a domenica 11 settembre al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina, 10 con tanta arte, letteratura, gioco e spettacolo per far divertire, meravigliare e crescere ancora, come da oltre venticinque anni, i tanti piccoli visitatori. Oggi alla sua XXVII edizione, La ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 settembre 2022) Da 2 all’11 settembre teatro, spettacolo, gioco con tante novità al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina a– La manifestazione dedicata aie alle bambine ditorna da venerdì 2 a domenica 11 settembre al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina, 10 con tanta arte, letteratura, gioco e spettacolo per far divertire, meravigliare e crescere ancora, come da oltre venticinque anni, i tanti piccoli visitatori La manifestazione dedicata aie alle bambine ditorna da venerdì 2 a domenica 11 settembre al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina, 10 con tanta arte, letteratura, gioco e spettacolo per far divertire, meravigliare e crescere ancora, come da oltre venticinque anni, i tanti piccoli visitatori. Oggi alla sua XXVII edizione, La ...

