Il telescopio spaziale James Webb ha fotografato per la prima volta un pianeta fuori dal sistema solare

Agenzia_Ansa : Ora c'è la prova inconfutabile della presenza di anidride carbonica nell'atmosfera di un pianeta esterno al Sistema… - misteru : Il telescopio spaziale Webb scatta la sua prima immagine diretta di un mondo lontano - oknosureddit : HIP 65426 b è il primo esopianeta osservato direttamente dal telescopio spaziale James Webb - NetMassimo : #astronomia HIP 65426 b è il primo #esopianeta osservato direttamente dal telescopio spaziale James Webb - ClaraPorta4 : RT @_AliveUniverse: #esopianeta Per la prima volta, gli astronomi hanno utilizzato il telescopio spaziale #JamesWebb #JWST della NASA per a… -

Questa immagine mostra l'esopianeta Hip 65426 b in diverse bande di luce infrarossa, visto dalJames Webb: il viola mostra la vista dello strumento NirCam a 3 micrometri, il blu mostra la vista di NirCam a 4,44 micrometri, il giallo mostra la vista dello strumento Miri a 11,...Dopo tante immagini di mondi e galassie lontane, ilJames Webb è per la prima volta protagonista nella cattura di un esopianeta , ossia l'immagine diretta di un pianeta al di fuori del nostro sistema solare. Similmente al nostro ...Per la prima volta, gli astronomi hanno utilizzato Jwst per acquisire un'immagine diretta di un pianeta al di fuori del Sistema solare: Hip 65426 b, un gigante gassoso di circa 15-20 milioni di anni, ...Dopo tante immagini di mondi e galassie lontane, il Telescopio Spaziale James Webb è per la prima volta protagonista nella cattura di un esopianeta, ossia l'immagine diretta di un pianeta al di fuori ...