Hillary Clinton a Venezia | “Putin è un bullo”

(Di venerdì 2 settembre 2022) Intervistata da Repubblica l’ex First Lady si è raccontataex Fist Lady ed ex candidata alla presidenza americana è una dei tanti personaggi presenti aper la Mostra del Cinema. Intervistata da Repubblica si è raccontata. L’ex segretario di stato è infatti nel capoluogo veneto per “Vital Voices” a favore dei diritti delle donne. A tal proposito ha parlato di come siano cambiati i diritti anche a causa di regimi duri come quelli di Mosca o di Kabul. “È una questione cruciale perché più le autocrazie crescono, più i diritti delle donne vengono penalizzati. Ci sono casi evidenti, come l’Afghanistan dei talebani, ma ci sono esempi che vengono anche da altri Paesi, come gli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha rovesciato una decisione vecchia di 50 anni sul diritto delle donne a gestire il proprio corpo. I diritti ...

repubblica : Hillary Clinton a Repubblica: “Italia cruciale per la libertà. Non cedete ai populismi e alle ingerenze esterne' [d… - Corriere : Hillary Clinton: «Putin è un bullo. Meloni? Una donna premier è una rottura con il passato, poi andrà giudicata dai… - HuffPostItalia : Hillary Clinton: 'Putin è un bullo, un killer'... 'Meloni premier? Sarebbe una rottura col passato, va giudicata da… - NostraD64669142 : RT @ImolaOggi: Secondo Hillary Clinton, Putin è: «Un bullo, un assassino, un egocentrico pericoloso» Ed ora guardatela mentre sghignazza do… - antonio3160 : Le barzellette che racconta Hillary Clinton le trovate oggi su @repubblica -

Tra questi, tanta gente che si è mobilitata con video di solidarietà sui social, e anche alcuni politici e vip comee la cantante folk Joan Baez hanno dato il loro supporto alla ...La trama di The Girls on the Bus Chasingsi basa sul tempo trascorso dalla Chozick seguendo la campagna presidenziale del 2016 dicome giornalista. The Girls on the Bus , da ...Le parole di Hillary Clinton - a Venezia per partecipare ai DVF Awards, i premi per le donne della designer Diane von Fürstenberg, in cui lei rappresenta la sua associazione no profit Vital Voices ...Hillary Clinton ex Fist Lady ed ex candidata alla presidenza americana è una dei tanti personaggi presenti a Venezia per la Mostra del Cinema.