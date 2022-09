“Hanno rapito un bambino”. Choc al supermercato: parte la caccia della polizia, poi la scoperta (Di venerdì 2 settembre 2022) Paura immensa per il rapimento di un neonato ad un supermercato. Il piccolo, che ha solamente un mese di vita, è stato prelevato in maniera illegale da una donna che subito dopo è scappata con l’obiettivo di non farsi trovare. Ed è emersa una prima ricostruzione dei fatti su quanto accaduto. Ovviamente, subito dopo l’accaduto le forze dell’ordine si sono messe alla ricerca del bimbo e della persona resasi artefice di questo reato commesso a Lipsia. Anche se in un primo momento era stata scelta la strada del silenzio. Infatti, per evitare ulteriori complicazioni legate alla prosecuzione delle indagini, la polizia aveva preferito non far circolare la notizia riguardante il rapimento di questo neonato al supermercato. E nonostante l’immediato intervento delle autorità competenti di Lipsia, la rapitrice era già riuscita ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Paura immensa per il rapimento di un neonato ad un. Il piccolo, che ha solamente un mese di vita, è stato prelevato in maniera illegale da una donna che subito dopo è scappata con l’obiettivo di non farsi trovare. Ed è emersa una prima ricostruzione dei fatti su quanto accaduto. Ovviamente, subito dopo l’accaduto le forze dell’ordine si sono messe alla ricerca del bimbo epersona resasi artefice di questo reato commesso a Lipsia. Anche se in un primo momento era stata scelta la strada del silenzio. Infatti, per evitare ulteriori complicazioni legate alla prosecuzione delle indagini, laaveva preferito non far circolare la notizia riguardante il rapimento di questo neonato al. E nonostante l’immediato intervento delle autorità competenti di Lipsia, la rapitrice era già riuscita ...

duca1072 : RT @risplendeilsole: Questi occhi qui mi hanno rapito il cuore..la mia regina??????? #solearmy - FonteUfficiale : Un bambino di un mese è stato rapito da una donna in un supermercato di Lipsia, in Germania. La rapitrice è una con… - MarcoSimoni4 : @ericdraven667 Volevi messi in panchina la posto di Correa? Lukaku è infortunato non è che l'hanno rapito gli alieni - Texosexxo : No vb hanno rapito di nuovo ben e che cazzo - SubMarco_76 : RT @Pantocrax: #DenisePipitone #18AnniSenzaDenise #MissingDenise I mostri che hanno rapito Denise non possono dormire tranquilli, lavorerem… -