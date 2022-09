Energia, il Cremlino: Tetto al prezzo del gas? Addio Europa, privilegeremo altre rotte (Di venerdì 2 settembre 2022) Il petrolio russo che non sara’ consegnato in Europa sara’ fornito a quei Paesi che rispettano le condizioni di mercato attraverso rotte alternative. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov commentando l’ipotesi di un Tetto al prezzo del gas da parte dell’Unione europea. Peskov ha ricordato la recente osservazione del vice primo ministro, Aleksandr Novak, secondo cui Mosca non consegnera’ petrolio e prodotti petroliferi a Paesi che sosterranno l’idea di porre un limite al prezzo del petrolio russo. “Il petrolio verra’ consegnato verso rotte alternative, in quei Paesi che operano a condizioni di mercato”, ha detto Peskov durante un briefing con la stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) Il petrolio russo che non sara’ consegnato insara’ fornito a quei Paesi che rispettano le condizioni di mercato attraversoalternative. Lo ha affermato il portavoce delDmitrij Peskov commentando l’ipotesi di unaldelda parte dell’Unione europea. Peskov ha ricordato la recente osservazione del vice primo ministro, Aleksandr Novak, secondo cui Mosca non consegnera’ petrolio e prodotti petroliferi a Paesi che sosterranno l’idea di porre un limite aldel petrolio russo. “Il petrolio verra’ consegnato versoalternative, in quei Paesi che operano a condizioni di mercato”, ha detto Peskov durante un briefing con la stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

