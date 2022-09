Emergency | a Reggio Emilia tre giorni di festival su “La scelta” con Lerner | Mannocchi e Pennacchi E un ricordo di Gino Strada

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) “Ci piacerebbe che il ‘made in Italy’ di cui sentiamo tanto parlare non fosse quello degli armamenti ma quello dei diritti, della pace e del rispetto dell’ambiente. Speriamo che qualcuno prima o poi se ne renda conto e inverta la tendenza”. È questa la speranza di Rossella Miccio, presidente diche dal 2 al 4 settembre torna con il suo. Una tredi incontri e dibattiti dedicati al tema de “La”. Scrittori, scienziati, filosofi, giornalisti da tutto il mondo porteranno avanti, insieme ai rappresentanti dell’associazione, una riflessione collettiva a partire da due domande: perché scegliamo la guerra come strumento di risoluzione delle controversie? Perché scegliamo di non proteggere noi e il futuro? “L’anno scorso sentivamo gli spari ...