Dal 24 settembre al Palazzo delle Arti di Napoli la mostra su David Bowie

(Di venerdì 2 settembre 2022) Sarà– The Passenger ad aprire la nuova stagione autunnale di mostre a, dal 24al 29 gennaio 2023, al PAN. Dopo il successo dellasu Andy Warhol conclusa lo scorso luglio, la società Navigare Arte e Cultura presenta l’importante esposizione dedicata al Duca Bianco, a cura di Ono Arte Contemporanea, realizzata con una raccolta di documenti fotografici di eccezione firmati dal fotografo statunitense Andrew Kent, che instaurò conun rapporto di fiducia e lo seguì in un intenso periodo, tra il 1975 e il 1978, durante i frenetici viaggi in treno e in nave, in occasione dei suoi tour nelle principali capitali europee. La retrospettiva, che si compone di 60 fotografie ma anche di ...