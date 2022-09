Come eliminare le macchie di tinta per capelli dai vestiti, dai tessuti (Di venerdì 2 settembre 2022) Si possono togliere le macchie di tinta per capelli sui vestiti? Dal parrucchiere per la tinta ai capelli dovremmo andarci sempre con vestiti che in caso di macchia, di tintura che cola o sfugge anche al più bravo dei professionisti, non fa danni. Il consiglio nei saloni di bellezza è sempre quello di vestirsi di nero ma la tinta per i capelli che cade sul tessuto si vedrà sempre. Se invece per andare dal parrucchiere avete indossato un bel pantalone colorato, magari uno di quelli che adorate e che ogni volta che lo indossate vi congratulate da sole per l’acquisto, e se tornando a casa vi accorgiate che ha schizzi o vere macchie di colore per capelli occorre agire subito. eliminare le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 settembre 2022) Si possono togliere ledipersui? Dal parrucchiere per laaidovremmo andarci sempre conche in caso di macchia, di tintura che cola o sfugge anche al più bravo dei professionisti, non fa danni. Il consiglio nei saloni di bellezza è sempre quello di vestirsi di nero ma laper iche cade sul tessuto si vedrà sempre. Se invece per andare dal parrucchiere avete indossato un bel pantalone colorato, magari uno di quelli che adorate e che ogni volta che lo indossate vi congratulate da sole per l’acquisto, e se tornando a casa vi accorgiate che ha schizzi o veredi colore peroccorre agire subito.le ...

