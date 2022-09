Calciomercato Juventus | le cessioni last-minute alleggeriscono i conti | le cifre

(Di venerdì 2 settembre 2022) La, nelle ultime ore del mercato estivo, ha ceduto due centrocampisti a due squadre inglesi, uscite che incidono sul bilancio bianconero. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ha chiuso definitivamente i battenti ilestivo: il gong ieri sera alle 20. Le società italiane si sono, dunque, affrettate nelle trattative in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay | @ChelseaFC, per #Zakaria prestito con diritto di riscatto a 34.8 milioni dalla #Juventus - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay | @juventusfc, #Zakaria al @ChelseaFC in prestito oneroso con diritto di riscatto a 30 milioni… - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay | @ChelseaFC, #Zakaria ha terminato le visite a Torino: - n_emi_official : RT @ValePieraccini: (#LaStampa) La sessione estiva di calciomercato della #Juventus si è chiusa con saldo finale positivo e con una sensibi… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#SportMediaset #Calciomercato #Juventus ?? ??#SerieA domani alle 15,00 #FiorentinaJuve La #Juve, con un solo gol subit… -

FIORENTINA NEWS/ Kouame rimane coi viola e piace Lukoki del Nantes Massimiliano Allegri nelladeve invece decidere anche in vista della Champions League: Fabio Miretti è reduce ...'La Prima Sezione del CFCB ha rilevato che AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Beikta JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA),(ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint -...In quel caso si applica una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro, come stabilito dal Dlgs 471/1997. Chi non arriva a quella cifra è esonerato dalla fatturazione… Leggi ...Sei qui: Home » Copertina » Allegri: “Di Maria e Bonucci in dubbio, un altro giocatore sarà assente”, poi la battuta su Vlahovic! Le valutazioni, guardiamo le cose reali, a fine stagione si dara un gi ...