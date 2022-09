Bruce Willis la moglie Emma Heming racconta la malattia del marito sto imparando a conviverci

anesalete : RT @MediasetTgcom24: La moglie di Bruce Willis parla della malattia dell'attore: 'Il dolore è paralizzante ma sto imparando a conviverci'… - MediasetTgcom24 : La moglie di Bruce Willis parla della malattia dell'attore: 'Il dolore è paralizzante ma sto imparando a conviverci… - davide_garin : @sbonaccini @borghi_claudio Il bruce willis denoiantri..ma va la. - infoitcultura : Emma Heming, moglie di Bruce Willis: “Il mio dolore può essere paralizzante ma sto imparando a conviverci” - infoitcultura : 'Un dolore troppo grande'. Bruce Willis, la triste notizia è arrivata direttamente dalla moglie -

Ascolta questo articolo Chi segue il cinema conosce sicuramente l'attore, notissimo per aver recitato in pellicole di assoluto successo, come Die Hard. Si tratta di una delle personalità più famose del cinema mondiale , che ancora oggi gode di tantissimi ...In un post su Instagram Emma Heming racconta le difficoltà di convivere con l'afasia del ... Wire Room: ecco il trailer con Bruce Willis e Kevin Dillon Continua la battaglia di Bruce Willis contro la malattia. L'attore è affetto da afasia - un disturbo delle abilità comunicative - e non potrà più recitare. E' stata la moglie, Emma Heming, ad annuncia ...L'afasia: di cosa soffre Bruce Willis. Si parla di afasia quando si hanno difficoltà a esprimersi mediante le parole o si riscontra un'alterazione della comprensione delle parole espresse da altri Il ...