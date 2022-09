Brillantino al Dente: rendi il tuo sorriso indimenticabile ed elegante (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo un periodo in cui nessuno lo menzionava più, il Brillantino al Dente sta tornando di moda. Questo accessorio sta dimostrando di essere un vero e proprio must a cui nessuno vuole rinunciare. Inoltre, è un modo originale per avere un sorriso perfetto e smagliante. Ma che cos’è questa pratica così largamente diffusa negli ultimi mesi e in cosa consiste? Fino a qualche anno fa, nessuno voleva rinunciare al suo Brillantino. Siamo sempre stati dei fan dei brillanti: al naso, alla lingua, alle sopracciglia. Tuttavia, i brillantini ai denti sono veramente stupendi e donano un fascino indimenticabile al proprio sorriso. Questo minuscolo cristallo viene applicato sulla superficie esterna del Dente. Non rappresenta in alcun modo un rischio per la nostra salute o per le ... Leggi su tuttoquellochedevisapere (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo un periodo in cui nessuno lo menzionava più, ilalsta tornando di moda. Questo accessorio sta dimostrando di essere un vero e proprio must a cui nessuno vuole rinunciare. Inoltre, è un modo originale per avere unperfetto e smagliante. Ma che cos’è questa pratica così largamente diffusa negli ultimi mesi e in cosa consiste? Fino a qualche anno fa, nessuno voleva rinunciare al suo. Siamo sempre stati dei fan dei brillanti: al naso, alla lingua, alle sopracciglia. Tuttavia, i brillantini ai denti sono veramente stupendi e donano un fascinoal proprio. Questo minuscolo cristallo viene applicato sulla superficie esterna del. Non rappresenta in alcun modo un rischio per la nostra salute o per le ...

gyeomvita : scusatemi ma io voglio il brillantino sul dente sono tornata agli anni 2000 ma non mi frega… i want it… - martapacifica : non la gen z che vuol far tornare il brillantino sul dente -