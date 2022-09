Battaglia del gas: l’Europa troppo lenta. Putin sta vincendo (Di venerdì 2 settembre 2022) In tutta Europa l’aumento del prezzo del gas sta causando un’inflazione a catena che secondo le stime non si riscontrava dagli Anni Ottanta. Persino nella moderata e liberal Inghilterra, si è assistito ad un’estate di scioperi da parte dei lavoratori nel settore dei trasporti, contro l’aumento del costo della vita. I telegiornali hanno mostrato la dichiarazione di un partecipante alle manifestazioni: “o stai al caldo o mangi, una delle due cose, noi le vorremmo tutte e due”. Una situazione preoccupante che ci riguarda molto da vicino. Perché mentre l’inflazione americana, dovuta ad un surriscaldamento della domanda post-pandemia, sembra rispondere bene alle manovre monetarie della FED. In Europa la situazione è ben diversa. FOTO ANSA-GAS/FILIP SINGERIl problema della stagflazione economica in Europa l’Europa al momento si ritrova stretta in un imbuto tra inflazione ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 settembre 2022) In tutta Europa l’aumento del prezzo del gas sta causando un’inflazione a catena che secondo le stime non si riscontrava dagli Anni Ottanta. Persino nella moderata e liberal Inghilterra, si è assistito ad un’estate di scioperi da parte dei lavoratori nel settore dei trasporti, contro l’aumento del costo della vita. I telegiornali hanno mostrato la dichiarazione di un partecipante alle manifestazioni: “o stai al caldo o mangi, una delle due cose, noi le vorremmo tutte e due”. Una situazione preoccupante che ci riguarda molto da vicino. Perché mentre l’inflazione americana, dovuta ad un surriscaldamento della domanda post-pandemia, sembra rispondere bene alle manovre monetarie della FED. In Europa la situazione è ben diversa. FOTO ANSA-GAS/FILIP SINGERIl problema della stagflazione economica in Europaal momento si ritrova stretta in un imbuto tra inflazione ...

