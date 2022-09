Arthur al Liverpool. Carragher non ci sta: "Non risolve i problemi" (Di venerdì 2 settembre 2022) Il brasiliano Arthur non piace a Jamie Carragher , ex bandiera del Liverpool . L'acquisto last minute del centrocampista della Juve non va molto giù a uno che proprio in quella zona del campo ha fatto ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 settembre 2022) Il brasilianonon piace a Jamie, ex bandiera del. L'acquisto last minute del centrocampista della Juve non va molto giù a uno che proprio in quella zona del campo ha fatto ...

