WWE: Solo Sikoa pronto al call-up (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono molti i potenziali call-ups da NXT, ma pare che la direzione abbia gli occhi puntati su colui che potrebbe diventare parte di un importante storia del main roster. Solo Sikoa, fratello degli Usos, è pronto al cambio brand. ASAP Secondo PW Insider, la chiamata al main roster del cugino di Roman Reings è programmata per "il prima possibile". Il nome del rappresentante della famiglia Anoa'i è stato molto presente nelle discussioni del team dietro a NXT e, sempre secondo Insider, il ventinovenne potrebbe unirsi al main roster già da questo mese. Resta da vedere se si unirà ai fratelli nella Bloodline o se tenterà di ribellarsi al pugno di ferro del cugino.

