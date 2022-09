Via libera dell’Ema ai vaccini anti Covid aggiornati, Speranza: «Entro 10 giorni prime forniture» (Di giovedì 1 settembre 2022) Oggi, 1 settembre, è arrivato dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema) il primo ok ai vaccini adeguati alle varianti Omicron. Secondo quanto ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della trasmissione 30 minuti al Massimo condotta dal direttore de La Stampa, Massimo Giannini, il 5 settembre dovrebbe pronunciarsi anche l’Aifa. «Credo che le prime forniture arriveranno intorno alla prima decade di settembre», ha aggiunto il ministro. Speranza ha poi avvertito: «Il Covid non è scomparso, non ha preso un aereo ed è andato su Marte. Dovremo occuparcene ancora e la strada è la vaccinazione: oltre il 90% degli italiani ha fatto la doppia dose e siamo tra i primi per la terza». A questo proposito, non è riuscito a trattenere un monito in vista delle ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Oggi, 1 settembre, è arrivato dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema) il primo ok aiadeguati alle variOmicron. Secondo quanto ha dichiarato il ministro della Salute Robertonel corso della trasmissione 30 minuti al Massimo condotta dal direttore de La Stampa, Massimo Giannini, il 5 settembre dovrebbe pronunciarsi anche l’Aifa. «Credo che learriveranno intorno alla prima decade di settembre», ha aggiunto il ministro.ha poi avvertito: «Ilnon è scomparso, non ha preso un aereo ed è andato su Marte. Dovremo occuparcene ancora e la strada è la vaccinazione: oltre il 90% degli italiani ha fatto la doppia dose e siamo tra i primi per la terza». A questo proposito, non è riuscito a trattenere un monito in vista delle ...

