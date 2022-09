Vendemmia in anticipo: “Produzione in calo per la siccità, ma la qualità è ottima” (Di giovedì 1 settembre 2022) Quest’anno nella provincia di Bergamo la Vendemmia è cominciata in anticipo. La raccolta dell’uva ha preso il via una decina di giorni prima rispetto alla tempistica consueta e tutto lascia presagire che sarà un’annata contraddistinta da un’elevata qualità. Sicuramente la siccità ha fatto sentire i suoi effetti incidendo sulla Produzione dal punto di vista quantitativo: da un lato ha portato alla morte delle piante più giovani, che hanno radici meno profonde rispetto a quelle più vecchie, mentre dall’altro non ha permesso una grande crescita degli acini, che appaiono piuttosto piccoli, ma il livello qualitativo risulta notevole. A Scanzorosciate, terra del rinomato Moscato di Scanzo DOCG, ci sono aziende vinicole e agriturismi d’eccellenza, che producono questo pregiato passito ma anche altre tipologie ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 settembre 2022) Quest’anno nella provincia di Bergamo laè cominciata in. La raccolta dell’uva ha preso il via una decina di giorni prima rispetto alla tempistica consueta e tutto lascia presagire che sarà un’annata contraddistinta da un’elevata. Sicuramente laha fatto sentire i suoi effetti incidendo sulladal punto di vista quantitativo: da un lato ha portato alla morte delle piante più giovani, che hanno radici meno profonde rispetto a quelle più vecchie, mentre dall’altro non ha permesso una grande crescita degli acini, che appaiono piuttosto piccoli, ma il livello qualitativo risulta notevole. A Scanzorosciate, terra del rinomato Moscato di Scanzo DOCG, ci sono aziende vinicole e agriturismi d’eccellenza, che producono questo pregiato passito ma anche altre tipologie ...

