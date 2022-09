Usa, Sarah Palin sconfitta a elezioni per seggio in Alaska (Di giovedì 1 settembre 2022) L'ex governatrice repubblicana Sarah Palin, ed ex candidata alla vice presidenza Usa con John McCain, ha perso contro la democratica Mary Peltola le elezioni speciali per occupare il seggio alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) L'ex governatrice repubblicana, ed ex candidata alla vice presidenza Usa con John McCain, ha perso contro la democratica Mary Peltola lespeciali per occupare ilalla ...

Usa, Sarah Palin sconfitta a elezioni per seggio in Alaska L'ex governatrice repubblicana Sarah Palin, ed ex candidata alla vice presidenza Usa con John McCain, ha perso contro la democratica Mary Peltola le elezioni speciali per occupare il seggio alla Camera dell'Alaska per il resto del ...