US Open, Berrettini attende Murray al terzo turno: “Sono fiducioso” (Di giovedì 1 settembre 2022) New York – “Sto bene, ho molta voglia e tanta energia”. Dopo il successo sul francese Hugo Grenier, tanto più importante perché arrivato al termine di una partita iniziata male e vinta più col carattere che con la qualità del gioco, Matteo Berrettini ha centrato per la quarta volta di fila il terzo turno allo Us Open. Il livello della sfida adesso sale. Lo attende l’ex numero 1 Andy Murray. L’azzurro però sa come batterlo. L’ha già fatto due volte in tre confronti diretti, sempre sull’erba però. Prima al Queen’s l’anno scorso, nel percorso che l’ha reso il primo italiano nell’albo d’oro del prestigioso torneo che precede Wimbledon, poi quest’anno in finale a Stoccarda. Con quella vittoria, Berrettini ha raggiunto Paolo Bertolucci al terzo posto fra gli ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 1 settembre 2022) New York – “Sto bene, ho molta voglia e tanta energia”. Dopo il successo sul francese Hugo Grenier, tanto più importante perché arrivato al termine di una partita iniziata male e vinta più col carattere che con la qualità del gioco, Matteoha centrato per la quarta volta di fila ilallo Us. Il livello della sfida adesso sale. Lol’ex numero 1 Andy. L’azzurro però sa come batterlo. L’ha già fatto due volte in tre confronti diretti, sempre sull’erba però. Prima al Queen’s l’anno scorso, nel percorso che l’ha reso il primo italiano nell’albo d’oro del prestigioso torneo che precede Wimbledon, poi quest’anno in finale a Stoccarda. Con quella vittoria,ha raggiunto Paolo Bertolucci alposto fra gli ...

