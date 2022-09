Ultime Notizie – Russia, morto Ravil Maganov: vicepresidente di Lukoil caduto da finestra ospedale (Di giovedì 1 settembre 2022) Il presidente del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera Lukoil, Ravil Maganov, è morto dopo essere caduto dalla finestra del Central Clinical Hospital (TsKB) di Mosca. Lo ha riferito una fonte informata all’agenzia russa Interfax. “Questa mattina Maganov è caduto dalla finestra del Central Clinical Hospital. È morto per le ferite riportate”, ha detto la fonte. Aggiungendo che “sul posto sono intervenute le forze dell’ordine”. L’Interfax ha sottolineato di non avere ancora una conferma ufficiale di queste informazioni. Maganov negli anni ’80 ha lavorato presso Langepasneftegaz, che in seguito è entrata a far parte di Lukoil. Dalla costituzione della società per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Il presidente del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera, èdopo esseredalladel Central Clinical Hospital (TsKB) di Mosca. Lo ha riferito una fonte informata all’agenzia russa Interfax. “Questa mattinadalladel Central Clinical Hospital. Èper le ferite riportate”, ha detto la fonte. Aggiungendo che “sul posto sono intervenute le forze dell’ordine”. L’Interfax ha sottolineato di non avere ancora una conferma ufficiale di queste informazioni.negli anni ’80 ha lavorato presso Langepasneftegaz, che in seguito è entrata a far parte di. Dalla costituzione della società per ...

