Ultime Notizie – Giocampus, l’educazione alimentare si impara a scuola con un gioco (Di giovedì 1 settembre 2022) A scuola, giocando, i bambini riescono ad apprendere concetti importanti sull’alimentazione e sono più aperti a sperimentare nuovi gusti. Lo dimostra ‘Giocampus‘, progetto educativo attivo a Parma da 20 anni e nato da una collaborazione pubblico-privato promossa, tra gli altri, da Barilla. “Il cibo è gioia e la gioia è piacere ma anche conoscenza, specie per il bambino. A tavola tutti i cinque sensi sono coinvolti e giocano un ruolo importante, dal palato alla vista, ma le scelte alimentari sono anche strettamente legate alla cultura”. Così Francesca Giopp, esperta di Educazione alimentare di Madegus (Maestri del gusto) e docente di Nutrizione ad Alma – la scuola internazionale di cucina italiana del team multidisciplinare riunito dal Gruppo Barilla nel quadro del ciclo di incontri “Let’s talk about food & ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) A, giocando, i bambini riescono ad apprendere concetti importanti sull’alimentazione e sono più aperti a sperimentare nuovi gusti. Lo dimostra ‘‘, progetto educativo attivo a Parma da 20 anni e nato da una collaborazione pubblico-privato promossa, tra gli altri, da Barilla. “Il cibo è gioia e la gioia è piacere ma anche conoscenza, specie per il bambino. A tavola tutti i cinque sensi sono coinvolti e giocano un ruolo importante, dal palato alla vista, ma le scelte alimentari sono anche strettamente legate alla cultura”. Così Francesca Giopp, esperta di Educazionedi Madegus (Maestri del gusto) e docente di Nutrizione ad Alma – lainternazionale di cucina italiana del team multidisciplinare riunito dal Gruppo Barilla nel quadro del ciclo di incontri “Let’s talk about food & ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - bizcommunityit : Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Salvini: «Stravinceremo. Basta tecnici, è tempo di buona politica» - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 01-09-2022 ore 17:10 - #Ultime #Notizie #01-09-2022 #17:10 -