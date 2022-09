Ucraina: Turchia, ‘altre 5 navi hanno lasciato porti attraverso ‘corridoio del grano” (Di giovedì 1 settembre 2022) Istanbul, 1 set. (Adnkronos) – Altre cinque navi hanno lasciato i porti ucraini attraverso il cosiddetto “corridoio del grano”. Lo ha scritto su Twitter il ministero della Difesa turco. Ieri le autorità turche avevano comunicato che 9 navi cariche di grano erano in attesa di partire dal porto di Odessa.Il 26 agosto, attraverso il “corridoio del grano”, l’Ucraina ha esportato via mare il primo milione di tonnellate di prodotti agricoli dal 24 febbraio. Lo scorso 22 luglio, i rappresentanti di Ucraina e Russia hanno firmato accordi separati con l’Onu e la Turchia volti a sbloccare le esportazioni di grano dall’Ucraina ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Istanbul, 1 set. (Adnkronos) – Altre cinqueucrainiil cosiddetto “corridoio del”. Lo ha scritto su Twitter il ministero della Difesa turco. Ieri le autorità turche avevano comunicato che 9cariche dierano in attesa di partire dal porto di Odessa.Il 26 agosto,il “corridoio del”, l’ha esportato via mare il primo milione di tonnellate di prodotti agricoli dal 24 febbraio. Lo scorso 22 luglio, i rappresentanti die Russiafirmato accordi separati con l’Onu e lavolti a sbloccare le esportazioni didall’...

