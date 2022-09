Torna la guerra nel Tigray Etiopia senza pace

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 settembre 2022) La scorsa settimana sono ripresi i combattimenti nella regione settentrionale etiope del, mettendo fine a un cessate il fuoco delicatissimo mediato da Nazioni Unite, Ue e Stati Uniti, che era riuscito a restare in piedi per alcuni mesi. Le speranze di una risoluzione pacifica dellacivile del Paese, già complicate anche durante la parziale tregua,no ad allontanarsi. Il conflitto inè iniziato quasi due anni fa e vede da un lato il governo federale guidato dal primo ministro etiope Abiy Ahmed, dall’altra il Fronte di Liberazione del Popolo del(TPLF) — che da allora Addis Abeba ha designato come organizzazione terroristica, sebbene i tigrini siano parte della storia del Paese. Finora sono morte circa mezzo milione di persone e più di 1,6 milioni sono state ...