(Di giovedì 1 settembre 2022) Obiettivo quarti di finale per Gianlucaal "Open de Toulouse" , ATP Challenger (montepremi 45.730 dollari) in corso sulla terra battuta di, nella Francia Meridionale. Il 27enne di Sanremo,...

Ilsuperbo89 : Bravo Gianluca! #Mager finalmente torna a vincere, a Tolosa. Forza forza! - Stelle_Sport : Tolosa: Mager quarta testa di serie -

Tiscali

è sbarcato adalle qualificazioni degli US Open, dove è stato battuto dall'esperto spagnolo Fernando Verdasco, ex top10. L'altro azzurro presente a, Lorenzo Giustino (n.256 ATP) ...cerca il riscatto dopo un periodo negativo: negli ultimi sei tornei Challenger disputati è stato sconfitto al primo turno. L'altro azzurro presente a, Lorenzo Giustino (n.256 ... Tolosa: Mager sfida Janvier Obiettivo quarti di finale per Gianluca Mager al “Open de Toulouse” , ATP Challenger (montepremi 45.730 dollari) in corso sulla terra battuta ...Gianluca Mager scende in campo nel primo turno del “Open de Toulouse” , ATP Challenger (montepremi 45.730 dollari) scattato sulla terra battuta ...