Stefano Tacconi, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute: fan in agitazione, le parole del figlio Andrea (Di giovedì 1 settembre 2022) arrivano aggiornamenti sulla salute di Stefano Tacconi: l’ex portiere della Juventus che lo scorso aprile aveva avuto un’emorragia cerebrale è ricoverato in una clinica di Alessandria da mesi e, secondo quanto dichiarato dal figlio nelle ultime ore, potrebbero esserci dei cambiamenti nelle sue condizioni di salute. Stefano Tacconi, arriva il comunicato stampa sulle condizioni di salute A dire di più sulle condizioni di Stefano Tacconi sarà un comunicato stampa, che è stato redatto e che uscirà tra qualche giorno. Andrea Tacconi, figlio di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 settembre 2022)sulladi: l’ex portiere della Juventus che lo scorso aprile aveva avuto un’emorragia cerebrale è ricoverato in una clinica di Alessandria da mesi e, secondo quanto dichiarato dalnelle ultime ore, potrebbero esserci dei cambiamenti nelle suedi, arriva il comunicato stampadiA dire di piùdisarà un comunicato stampa, che è stato redatto e che uscirà tra qualche giorno.di ...

ilsussidiario : Stefano Tacconi, come sta?/ Andrea, figlio ex portiere Juventus: 'Tra pochi giorni…' - zazoomblog : Stefano Tacconi la dedica del figlio Andrea commuove il web Rivela le sue condizioni - #Stefano #Tacconi #dedica… - StatusSymbol2 : RT @TamminenJuha: Stefano Tacconi, Juventus, 1 December 1985 at the old Stadio Comunale of Torino #StefanoTacconi #Juventus #SerieA https:/… - sp1873 : RT @TamminenJuha: Stefano Tacconi, Juventus, 1 December 1985 at the old Stadio Comunale of Torino #StefanoTacconi #Juventus #SerieA https:/… - ZonaBianconeri : RT @TamminenJuha: Stefano Tacconi, Juventus, 1 December 1985 at the old Stadio Comunale of Torino #StefanoTacconi #Juventus #SerieA https:/… -