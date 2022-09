Skam 5, il finale e la spiegazione dell’ultima puntata (Di giovedì 1 settembre 2022) Come finisce Skam 5, episodio 10 l'ultima puntata della quinta stagione su Elia dall'1 settembre in streaming su Netflix Italia. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 1 settembre 2022) Come finisce5, episodio 10 l'ultimadella quinta stagione su Elia dall'1 settembre in streaming su Netflix Italia. Tvserial.it.

amvrtentja : RT @baelvke: eccomi piangendo lacrime per il finale di skam ita???????????? - baelvke : eccomi piangendo lacrime per il finale di skam ita???????????? - mannaggiuls : Spoiler ho inziato skam che ero in 3 liceo (loro hanno sempre avuto la mia stessa età nella serie) e ora io devo… - ningi1989 : Non riesco a guardare l'ultima serie di skam, come non riesco a guardare nessun finale di serie perché ho difficoltà a LASCIARE ANDARE ?? - idrobolat : Ripenso alle storie ig di er*op*intro e a come questa stagione di skam doveva rompere gli schemi, chissà che sembra… -