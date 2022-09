Serena Williams ha superato anche il secondo turno degli US Open di tennis battendo Anett Kontaveit | numero 2 al mondo

Eurosport_IT : PRIMO SET SERENA! Che battaglia con Kontaveit, Williams la spunta al tiebreak???? #USOpen | #EurosportTENNIS - corona_tweet : RT @pleccese: Us Open 2022, Serena Williams al terzo turno: battuta Kontaveit ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Us Open 2022, Serena Williams al terzo turno: battuta Kontaveit ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Us Open 2022, Serena Williams al terzo turno: battuta Kontaveit - - ilpost : Serena Williams ha superato anche il secondo turno degli US Open di tennis battendo Anett Kontaveit, numero 2 al mo… -

La vittoria in due ore e 27 minutiha dato al pubblico dell'Us Open carico di celebrità accorse per vederla giocare ancora all'Arthur Ashe Stadium un assaggio del suo meglio, vincendo nel terzo set battendo la numero ...Proseguono nella loro corsa, invece, la francese Caroline Garcia e l'americana Coco Gauff . La transalpina (n.17 del mondo), in grande forma dopo l'affermazione a Cincinnati, ha spazzato via ...Fuori la canadese Fernandez, finalista nel 2021, battuta dalla russa Samsonova NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Serena Williams non si ferma agli Us Open femminili (27.985.686 dollari di ...Pochi problemi per il campione in carica contro il francese, battuto in tre set. Sulla sua strada ora troverà il cinese Wu ...