Scandalo a Uomini e Donne | Scoperta la chat WhatsApp: escluso dal programma? (Di giovedì 1 settembre 2022) Durissima Scoperta per Uomini e Donne. La chat è stata vista da tutti, la situazione è al limite dell’accettabile: crolla ogni certezza per lui Uomini e Donne (Youtube)Con l’arrivo di settembre, tornano anche i programmi più amati dai telespettatori di Mediaset. Nelle prossime settimane, infatti, faranno il loro ritorno Amici, Il Grande Fratello e Uomini e Donne: mancano gli ultimi dettagli e poi tutto è pronto per ripartire. Proprio negli ultimi giorni, sono circolati i nomi dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, storico programma di Maria de Filippi seguito quotidianamente da tantissimi telespettatori. Dopo poche ore dall’annuncio, però, per Maria de Filippi ci sono già problemi. Si tratta proprio di ... Leggi su direttanews (Di giovedì 1 settembre 2022) Durissimaper. Laè stata vista da tutti, la situazione è al limite dell’accettabile: crolla ogni certezza per lui(Youtube)Con l’arrivo di settembre, tornano anche i programmi più amati dai telespettatori di Mediaset. Nelle prossime settimane, infatti, faranno il loro ritorno Amici, Il Grande Fratello e: mancano gli ultimi dettagli e poi tutto è pronto per ripartire. Proprio negli ultimi giorni, sono circolati i nomi dei nuovi tronisti di, storicodi Maria de Filippi seguito quotidianamente da tantissimi telespettatori. Dopo poche ore dall’annuncio, però, per Maria de Filippi ci sono già problemi. Si tratta proprio di ...

TheMissLiquid : RT @lomar6620: Finché due uomini che si baciano faranno più scandalo di due uomini che si ammazzano, nella nostra società qualcosa è… - ElenaPapaciulo : @teamjselassie La stessa cosa vale per gli uomini e maschi. Non è una distinzione medioevale. Ci sono donne e fem… - lomar6620 : Finché due uomini che si baciano faranno più scandalo di due uomini che si ammazzano, nella nostra società qualcosa è da rivedere - MimmoFiori55 : RT @itsmeback_: Nedved è stato beccato con tre donne. Scandalo!?? Se lo beccavano con tre uomini era tutto ok. Se lo beccavano con tre bambi… - trashalgia : Il nuovo tronista di #UominieDonne si è messo d'accordo con un ex dama? Già è scandalo nella nuova edizione! Ecco l… -