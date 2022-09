Ronaldo, ossessione Champions: il Napoli l’unica via d’uscita. Mendes lavora ancora per il prestito (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCristiano Ronaldo spera ancora di lasciare Manchester nelle ultime ore di chiusura del mercato con la possibilità di quel tanto desiderato cambio di scenario che sta cercando per giocare in Champions League in questa stagione. Anche se ieri era scontato che avrebbe continuato con lo United a seguito delle dichiarazioni di Ten Hag, la verità è che il portoghese ha sul tavolo l’offerta per lasciare la Premier League. Secondo quanto riportato da ‘Marca’ resta viva l’opzione del Napoli, nella quale giocherebbe in prestito per una stagione. “Non è l’unica offerta che gestisce il portoghese – scrive il quotidiano spagnolo -, ma è la più importante visto che le altre alternative sono delle serie minori o delle squadre asiatiche che non giocano in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCristianosperadi lasciare Manchester nelle ultime ore di chiusura del mercato con la possibilità di quel tanto desiderato cambio di scenario che sta cercando per giocare inLeague in questa stagione. Anche se ieri era scontato che avrebbe continuato con lo United a seguito delle dichiarazioni di Ten Hag, la verità è che il portoghese ha sul tavolo l’offerta per lasciare la Premier League. Secondo quanto riportato da ‘Marca’ resta viva l’opzione del, nella quale giocherebbe inper una stagione. “Non èofferta che gestisce il portoghese – scrive il quotidiano spagnolo -, ma è la più importante visto che le altre alternative sono delle serie minori o delle squadre asiatiche che non giocano in ...

