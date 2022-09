Napoli: tutte le operazioni del calciomercato estivo, tra acquisti e cessioni (Di giovedì 1 settembre 2022) calciomercato Napoli. Da poche ore si è concluso il calciomercato estivo. Il Napoli ha concluso ben 42 operazioni tra acquisti, cessioni e svincoli. 15 sono i calciatori in entrata, con i colpi Kvaratskhelia, Kim, Ostigard, Ndombele, Raspadori, Simeone, Olivera e Sirigu per la prima squadra, a cui sono rientrati Zerbin e Gaetano dai rispettivi prestiti. Da contraltare gli addii di calciatori storici come Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, Ghoulam: atleti che hanno scritto importanti pagine di storia. TABELLA calciomercato Napoli 2022-2023 ARRIVI Sahli (svincolato, a), Raspadori (Sassuolo, a), Ndombele (Tottenham, c), Simeone (Verona, a), Sirigu (Svincolato, p), Kim (Fenerbahce, d), Ostigard (Brighton, d), ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 settembre 2022). Da poche ore si è concluso il. Ilha concluso ben 42trae svincoli. 15 sono i calciatori in entrata, con i colpi Kvaratskhelia, Kim, Ostigard, Ndombele, Raspadori, Simeone, Olivera e Sirigu per la prima squadra, a cui sono rientrati Zerbin e Gaetano dai rispettivi prestiti. Da contraltare gli addii di calciatori storici come Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, Ghoulam: atleti che hanno scritto importanti pagine di storia. TABELLA2022-2023 ARRIVI Sahli (svincolato, a), Raspadori (Sassuolo, a), Ndombele (Tottenham, c), Simeone (Verona, a), Sirigu (Svincolato, p), Kim (Fenerbahce, d), Ostigard (Brighton, d), ...

team_world : I #Coldplay RADDOPPIANO a Napoli e TRIPLICANO a Milano: annunciate NUOVE DATE in Italia del Music Of The Spheres Wo… - Fillix9 : RT @kravotz: E aggiunto PD Bene celik, sfortunati cn gini ma darà il suo contributo Sono in troppi, rischioso. Milan 9 Ha coperto tutte le… - Alex04749267 : @Torrenapoli1 Assolutamente no. Lobo in questo Napoli è imprescindibile però sappiamo che non potrà fare tutte le g… - napolipiucom : Napoli: tutte le operazioni del calciomercato estivo, tra acquisti e cessioni #CalcioNapoli #Calciomercato… - sarbatore_ : Il Napoli mi ha rovinato la vita tempo fa. Ma mai avrei immaginato di ritrovarmi una sera a guardare tutte le stori… -