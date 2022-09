LIVE Sinner-Eubanks 6-4 7-6 4-1, US Open 2022 in DIRETTA: scappa Jannik, break nel terzo set (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Sinner, ancora buona difesa a rete di Eubanks, ma si gioca sul servizio di Jannik. Vantaggio Eubanks, secondo ace del game. 40-40 Doppio fallo di Eubanks, il sesto. 40-30 Sbaglia di dritto Eubanks. 40-15 Gran difesa della rete di Eubanks con il rovescio. 30-15 Sbaglia la risposta Sinner. 15-15 Si guadagna il punto col servizio Eubanks. 0-15 Subito Sinner a segno in risposta. 4-1 Sinner, in rete la risposta di Eubanks con il rovescio. 40-0 Si prende la rete Sinner e controlla bene la palla bassa. 30-0 CURVA MAESTOSA DI Sinner CON IL RECUPERO DI DRITTO! ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2, ancora buona difesa a rete di, ma si gioca sul servizio di. Vantaggio, secondo ace del game. 40-40 Doppio fallo di, il sesto. 40-30 Sbaglia di dritto. 40-15 Gran difesa della rete dicon il rovescio. 30-15 Sbaglia la risposta. 15-15 Si guadagna il punto col servizio. 0-15 Subitoa segno in risposta. 4-1, in rete la risposta dicon il rovescio. 40-0 Si prende la retee controlla bene la palla bassa. 30-0 CURVA MAESTOSA DICON IL RECUPERO DI DRITTO! ...

