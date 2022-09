LIVE Sinner-Eubanks 6-4 6-6, US Open 2022 in DIRETTA: tie-break del secondo set (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Sesto ace di Sinner. Va ora Eubanks a servire. 1-1 Risposta bloccata di dritto in rete di Eubanks. 0-1 Eubanks, dritto in rete di Sinner. 6-6 E arriva il tie-break. 40-30 E arriva la prima vincente al centro di Sinner! 30-30 STRAORDINARIO RECUPERO DI Sinner! Con il dritto trova una palla difficilissima sulla difficoltà di Eubanks di chiudere a rete e s’inventa il passante incrociato! 15-30 Doppia fortuna di Eubanks, prima con un recupero in pallonetto che sorprende Sinner e poi con una demivolée che trova una traiettoria perfida e impossibile da raggiungere. 15-15 Eubanks tiene lontano ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Sesto ace di. Va oraa servire. 1-1 Risposta bloccata di dritto in rete di. 0-1, dritto in rete di. 6-6 E arriva il tie-. 40-30 E arriva la prima vincente al centro di! 30-30 STRAORDINARIO RECUPERO DI! Con il dritto trova una palla difficilissima sulla difficoltà didi chiudere a rete e s’inventa il passante incrociato! 15-30 Doppia fortuna di, prima con un recupero in pallonetto che sorprendee poi con una demivolée che trova una traiettoria perfida e impossibile da raggiungere. 15-15tiene lontano ...

