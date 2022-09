Lecce, parla il presidente: “Napoli impressionante ma i nostri ragazzi hanno meritato” (Di giovedì 1 settembre 2022) Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani è intervenuto ai microfoni di Febbre a 90 per analizzare l’ottimo pareggio della sfida contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “I complimenti fanno molto piacere, la squadra ha interpretato al meglio una gara difficilissima, il Napoli è davvero forte, il Lecce però corre tanto, i nostri ragazzini terribili hanno messo in grande difficoltà gli azzurri ed hanno meritato il pareggio. Tutta la rosa è giovanissima, i nostri ragazzi sono nati tutti dal 2000 in poi. Colombo è un 2002 e ieri ha fatto un gran gol, Banda 2001. Siamo contenti e consapevoli di compiere un piccolo azzardo: quello di salvarci con un’età media di 22 anni. Se ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Ildel, Saverio Sticchi Damiani è intervenuto ai microfoni di Febbre a 90 per analizzare l’ottimo pareggio della sfida contro il. Queste le sue dichiarazioni: “I complimenti fanno molto piacere, la squadra ha interpretato al meglio una gara difficilissima, ilè davvero forte, ilperò corre tanto, ini terribilimesso in grande difficoltà gli azzurri edil pareggio. Tutta la rosa è giovanissima, isono nati tutti dal 2000 in poi. Colombo è un 2002 e ieri ha fatto un gran gol, Banda 2001. Siamo contenti e consapevoli di compiere un piccolo azzardo: quello di salvarci con un’età media di 22 anni. Se ...

