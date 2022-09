“La Talpa”, il reality di Maria De Filippi torna su Canale 5 senza vip e con Filippo Bisciglia inviato? (Di giovedì 1 settembre 2022) “La Talpa” su Canale 5: torna il reality di Maria De Filippi senza vip. Pare in più che, con molta probabilità, Filippo Bisciglia ricoprirà il ruolo di inviato. Come d’usuale, la Fascino di Maria De Filippi rimane molto riservata per quanto riguarda le sue produzioni. Dopo lo stop che ha subito “Temptation Island” ecco che Mediaset tira fuori un asso dalla manica, in onda nel prime time di Canale 5 nei prossimi mesi. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a riguardo.



“La Talpa” su Canale 5: a distanza di oltre 14 anni dall’ultima puntata, torna il reality di Maria De ... Leggi su tvzap (Di giovedì 1 settembre 2022) “La” su5:ildiDevip. Pare in più che, con molta probabilità,ricoprirà il ruolo di. Come d’usuale, la Fascino diDerimane molto riservata per quanto riguarda le sue produzioni. Dopo lo stop che ha subito “Temptation Island” ecco che Mediaset tira fuori un asso dalla manica, in onda nel prime time di5 nei prossimi mesi. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a riguardo.“La” su5: a distanza di oltre 14 anni dall’ultima puntata,ildiDe ...

infoitcultura : La Talpa, torna il reality su Mediaset: Costantino Vitagliano tra i concorrenti? Tutti i nomi in ballo - infoitcultura : La Talpa, torna il reality su Mediaset: Costantino Vitagliano tra i concorrenti? Tutti i nomi in ballo - infoitcultura : Filippo Bisciglia inviato de La Talpa, il reality show potrebbe essere senza vip - infoitcultura : La Talpa, Filippo Bisciglia inviato del reality? Ecco tutte le novità e ultime indiscrezioni - Ilsuperbo89 : Immagino sia per il motivo di non riuscire ormai ad ingaggiare veri Vip, con tutti i reality in giro, però per come… -