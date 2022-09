webecodibergamo : Una novità per il centro di Bergamo. -

L'Eco di Bergamo

Non si ferma l'espansione de La, sempre più presente nei punti nevralgici di città e hinterland. Da Colle Aperto, il noto ... Oggi, 1° settembre,anche alla stazione con "La Nina", negli ...... Giulio Tremonti , chealla corte della Meloni dopo la lunga militanza con il partito del ... Mentre nel Lazio 2 capilistaMadia e Matteo Orfini. Per il Senato a guidare le due liste ... La Marianna sbarca in zona stazione: all'ex Piemontese apre «La Nina» Viale Papa Giovanni. Dal 1° settembre i locali riaprono con la gestione della famiglia Panattoni che porterà tutti i prodotti che l’hanno resa celebre. La Marianna sbarca in stazione con un nuovo loca ...La dead line è fissata alle 20 di questa sera, lunedì 22 agosto. Entro quell'ora i partiti devono aver depositato l'elenco definitivo delle liste dei candidati in corsa per ...