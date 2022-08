Juventus sottotono, lo Spezia abdica soltanto al 92? (Di giovedì 1 settembre 2022) I bianconeri faticano, ma superano l’ostacolo Spezia. Vlahovic e Milik permettono ad una Juventus sottotono di portarsi al quarto posto in classifica, a pari punti col Milan e e a due lunghezze dalla Roma capolista. Lo Spezia esce a testa alta dall’Allianz. Quali sono state le scelte dei tecnici? Massimiliano Allegri conferma il 4-3-3, ma con una sorpresa in difesa. Tra i pali c’è Szczesny. In difesa spazio all’esordio di Gatti, che affianca Bremer. De Sciglio e Danilo sulle fasce. A centrocampo trovano conferme Miretti, Locatelli e Rabiot. Per il tridente offensivo spazio a Kean, Vlahovic e Cuadrado.Gotti risponde con il 3-5-2. In porta c’è Dragowski, mentre il reparto difensivo vede all’opera Hristov, Kiwior e Nikolaou. Sulle giocano Holm e Reca. Per la metà campo la scelta del tecnico ricade su Kovalenko, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 settembre 2022) I bianconeri faticano, ma superano l’ostacolo. Vlahovic e Milik permettono ad unadi portarsi al quarto posto in classifica, a pari punti col Milan e e a due lunghezze dalla Roma capolista. Loesce a testa alta dall’Allianz. Quali sono state le scelte dei tecnici? Massimiliano Allegri conferma il 4-3-3, ma con una sorpresa in difesa. Tra i pali c’è Szczesny. In difesa spazio all’esordio di Gatti, che affianca Bremer. De Sciglio e Danilo sulle fasce. A centrocampo trovano conferme Miretti, Locatelli e Rabiot. Per il tridente offensivo spazio a Kean, Vlahovic e Cuadrado.Gotti risponde con il 3-5-2. In porta c’è Dragowski, mentre il reparto difensivo vede all’opera Hristov, Kiwior e Nikolaou. Sulle giocano Holm e Reca. Per la metà campo la scelta del tecnico ricade su Kovalenko, ...

