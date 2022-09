Irene Grandi dopo la separazione la sua nuova vita in campagna: “Ho un piccolo giardino” (Di giovedì 1 settembre 2022) Dalle serate a bere champagne con Vasco Rossi da un po’ di tempo Irene Grandi è passata alla campagna, alla vita rilassata, allo yoga. A 53 anni Irene Grandi conferma che è questa la vita che preferisce, anche se a volte pensa che isolata è tutto più complicato per il suo lavoro ma poi sceglie sempre la nuova vita. Lontana dal caos della città ma anche lontana da ciò che forse non le piaceva più oggi cura il suo guardino e magari un giorno insegnerà solo yoga. Ovviamente Irene Grandi continua anche con i suoi concerti ma è tutto diverso per lei. Si è separata dal marito dopo 4 anni di matrimonio, ne ha parlato solo di recente, ha capito che lei deve venire prima di tutto per stare bene ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 settembre 2022) Dalle serate a bere champagne con Vasco Rossi da un po’ di tempoè passata alla, allarilassata, allo yoga. A 53 anniconferma che è questa lache preferisce, anche se a volte pensa che isolata è tutto più complicato per il suo lavoro ma poi sceglie sempre la. Lontana dal caos della città ma anche lontana da ciò che forse non le piaceva più oggi cura il suo guardino e magari un giorno insegnerà solo yoga. Ovviamentecontinua anche con i suoi concerti ma è tutto diverso per lei. Si è separata dal marito4 anni di matrimonio, ne ha parlato solo di recente, ha capito che lei deve venire prima di tutto per stare bene ...

sklingelhoeffer : Gianna Nannini, Emma & Irene Grandi - I Maschi #AmicheinArena - MoniRiya3 : A 53 anni Irene Grandi vive in campagna: ”Sono diventata istruttrice di yoga” - infoitcultura : A 53 anni Irene Grandi vive in campagna: ''Sono diventata istruttrice di yoga'' - infoitcultura : Irene Grandi a 53 vive in campagna e si dedica allo yoga - infoitcultura : Irene Grandi: 'In crisi, disperata, ho scoperto la spiritualità'. Come vive oggi -