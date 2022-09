Inter, Agoumé torna in Francia: è fatta per il prestito al Troyes (Di giovedì 1 settembre 2022) Lucien Agoumé al Troyes. È fatta con la formula del prestito secco, senza opzione di acquisto da parte del club francese: il centrocampista di proprietà dell'Inter è atteso oggi in Francia per le ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 settembre 2022) Lucienal. Ècon la formula delsecco, senza opzione di acquisto da parte del club francese: il centrocampista di proprietà dell'è atteso oggi inper le ...

