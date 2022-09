Ilary Blasi: "se andasse a Verissimo, Francesco Totti la trascinerebbe in tribunale" (Di giovedì 1 settembre 2022) Il nuovo retroscena svelato dal Corriere della Sera. L'ex capitano giallorosso, se Ilary acettasse di andare dalla Toffanin ostacolerebbe una separazione pacifica. Leggi su comingsoon (Di giovedì 1 settembre 2022) Il nuovo retroscena svelato dal Corriere della Sera. L'ex capitano giallorosso, seacettasse di andare dalla Toffanin ostacolerebbe una separazione pacifica.

stanzaselvaggia : Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbaraz… - Gazzetta_it : Nella telenovela Totti-Ilary trova spazio anche il gatto Alfio: dove è finito? - SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - LucaCannone5 : RT @fanpage: In bocca la lupo Isabel. Oggi è un grande giorno per la terza figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha cominciato la prima… - lalla_tzn : Ho voluto bene alla coppia Totti-Blasi ma stanno arrivando al limite della sopportazione con il divorzio. Ogni gior… -