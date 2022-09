House of the Dragon, colpo di scena: uno showrunner si tira indietro, cosa cambia (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo il successo sbalorditivo raggiunto con i primi due episodi, House of the Dragon va incontro ad un importante cambiamento che potrebbe avere un forte impatto sulla seconda stagione: la serie TV dice addio ad uno degli showrunner. Aria di cambiamento in quel di Westeros. Pare che House of the Dragon andrà incontro ad un importante cambiamento che probabilmente avrà un impatto non sulla stagione corrente, ma sulla seconda le cui riprese sono ancora in standby. Il prequel di Game of Thrones muove alcuni fili importanti da dietro le quinte le cui conseguenze potrebbero avere un impatto su larga scala. Miguel Sapochnik ha scelto di lasciare il suo ruolo di co-showrunner. Una decisione inaspettata e sorprendente che lascia i ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo il successo sbalorditivo raggiunto con i primi due episodi,of theva incontro ad un importantemento che potrebbe avere un forte impatto sulla seconda stagione: la serie TV dice addio ad uno degli. Aria dimento in quel di Westeros. Pare cheof theandrà incontro ad un importantemento che probabilmente avrà un impatto non sulla stagione corrente, ma sulla seconda le cui riprese sono ancora in standby. Il prequel di Game of Thrones muove alcuni fili importanti da dietro le quinte le cui conseguenze potrebbero avere un impatto su larga scala. Miguel Sapochnik ha scelto di lasciare il suo ruolo di co-. Una decisione inaspettata e sorprendente che lascia i ...

