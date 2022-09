Hande Erçel e Kerem Bursin, cosa sta succedendo (di nuovo) tra i due (Di giovedì 1 settembre 2022) Nonostante si siano lasciati, Hande Erçel e Kerem Bursin sono tornati a far parlare di loro per un post pubblicato dall’attrice. La diva turca ha difatti pubblicato uno scatto che ha suscitato la curiosità degli utenti per il curioso “richiamo” al suo ex: ecco perché. Hande Erçel e Kerem Bursin hanno fatto sognare i telespettatori grazie ai … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 settembre 2022) Nonostante si siano lasciati,sono tornati a far parlare di loro per un post pubblicato dall’attrice. La diva turca ha difatti pubblicato uno scatto che ha suscitato la curiosità degli utenti per il curioso “richiamo” al suo ex: ecco perché.hanno fatto sognare i telespettatori grazie ai … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

8d508ce92800410 : RT @ElisabettaCari4: L'hermano che dice Hande, come se fosse un'amica, e non Hande Erçel... - salvadorean5032 : RT @ElisabettaCari4: L'hermano che dice Hande, come se fosse un'amica, e non Hande Erçel... - Simpir68 : RT @ElisabettaCari4: L'hermano che dice Hande, come se fosse un'amica, e non Hande Erçel... - AOgnivko : RT @ElisabettaCari4: L'hermano che dice Hande, come se fosse un'amica, e non Hande Erçel... - federicainnoce : RT @ElisabettaCari4: L'hermano che dice Hande, come se fosse un'amica, e non Hande Erçel... -

Can Yaman atteso al Festival di Venezia: ecco perché ... Yaman prende le misure con il nuovo progetto anche se non è stata ancora annunciata la sua co - protagonista ufficiale, dopo la rinuncia di Hande Ercel a causa del basso compenso offerto dalla ... Can Yaman farà a meno di lei per El Turco: cosa è successo Yaman ha parlato di un cast internazionale per questo nuovo progetto, e sembrava certa la presenza della collega turca Hande Ercel. Attrice amatissima in Turchia nonché l'attrice turca più famosa al ... TorreSette ... Yaman prende le misure con il nuovo progetto anche se non è stata ancora annunciata la sua co - protagonista ufficiale, dopo la rinuncia diErcel a causa del basso compenso offerto dalla ...Yaman ha parlato di un cast internazionale per questo nuovo progetto, e sembrava certa la presenza della collega turcaErcel. Attrice amatissima in Turchia nonché l'attrice turca più famosa al ... Mediaset: Hande Ercel, il post per il suo ex Kerem Bursin