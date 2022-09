Gragnano | 13enne precipita dal quarto piano e muore

VesuvioLive : Lutto a Gragnano, 13enne cade dal quarto piano e muore - ilgiornale : Il dramma nel centro di Gragnano. Forse l’adolescente ha perso l’equilibro mentre sistemava l’antenna della tv. La… - T7TorreSette : La tragedia a #Gragnano, muore 13enne. Ecco cosa sarebbe accaduto - PupiaTv : Gragnano, 13enne muore dopo caduta dal quarto piano - bizcommunityit : Gragnano, 13enne precipita dal balcone e muore: la terribile ipotesi -

... precipita dal balcone mentre aggiusta l'antenna della Tv: mortoTragedia nella tarda mattinata di oggi primo settembre in Campania, a, dove un ragazzino precipita dal balcone mentre ...Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di. I militari dell'Arma hanno ... Un'azione imprudente: ilavrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto. Per chiarire ...Inutile ogni soccorso per il ragazzino di Gragnano precipitato dal balcone per circa 20 metri mentre aggiustava l’antenna della Tv di casa ...Il dramma nel centro di Gragnano. Forse l’adolescente ha perso l’equilibro mentre sistemava l’antenna della tv. La salma è stata posta sotto sequestro ...