Gli Almamegretta sabato 3 settembre a Villa Fiorentino con “Senghe” (Di giovedì 1 settembre 2022) A Villa Fiorentino per il “Festival dello Spettacolo-Città di Sorrento 2022”, nell’ambito del progetto “Incontriamoci in Villa” arrivano gli “Almamegretta con “Senghe”. sabato 3 settembre, alle ore 21.30 a Villa Fiorentino per il “Festival dello Spettacolo-Città di Sorrento 2022”, nell’ambito del progetto “Incontriamoci in Villa” arrivano gli “Almamegretta con “Senghe”. Originariamente programmato per lo scorso 10 agosto ma Leggi su 2anews (Di giovedì 1 settembre 2022) Aper il “Festival dello Spettacolo-Città di Sorrento 2022”, nell’ambito del progetto “Incontriamoci in” arrivano gli “con “”., alle ore 21.30 aper il “Festival dello Spettacolo-Città di Sorrento 2022”, nell’ambito del progetto “Incontriamoci in” arrivano gli “con “”. Originariamente programmato per lo scorso 10 agosto ma

deRogatisDanilo : @superpeppeball Invece gli Almamegretta erano i 'figliocci' dei Massive Attack che adoro e la musica era molto simi… - deRogatisDanilo : @superpeppeball A me la voce di Meg piaceva molto. Ma in quel periodo i miei favori erano per gli Almamegretta, mus… - Mimmomar66 : @etta_1976 Stamattina mattinata dub con gli Almamegretta...per la traduzione c'è un costo a parte... - almamegrettaDUB : RT @lifestyleblogit: Bari, grande successo per il debutto di A-Riva Festival con gli Almamegretta - - lifestyleblogit : Bari, grande successo per il debutto di A-Riva Festival con gli Almamegretta - -