Foggia | spari tra la folla al luna park di Manfredonia | ferito ad una gamba un pregiudicato 46enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Attimi di panico aldi, in provincia di. Intorno alle 2 di questa notte, quando era appena finito lo spettacolo di fuochi d’artificio in occasione della festa patronale, qualcuno ha fatto fuoco ferendo ad unailGiovanni La Torre: le sue condizioni di salute sono buone. Fortunatamente, nessun’altro è rimasto: al momento della sparatoria, infatti, c’era ancora molta gente alallestito alla periferia della città e glihanno seminato il panico tra la gente che è fuggita cercando riparo. La Torre ha precedenti per rissa, lesioni personali e porto illegale di armi da fuoco. Dopo essere statocon un colpo di ...